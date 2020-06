FOTO – Dragowski imbestialito a fine partita. E il portiere viola si trasforma in… Vittorio Sgarbi!

Uno dei protagonisti della partita di ieri è stato sicuramente Bartlomiej Dragowski. Il portiere della Fiorentina, suo malgrado, è stato vittima dell’abbaglio dell’arbitro Fabbri che lo ha punito per un fallo mai commesso. Una decisione che ha fatto imbestialire il portiere polacco, ben consapevole di aver svolto fino a quel momento una grande partita. Su Parolo prima e su Jony poi, infatti, aveva compiuto due parate superlative che stavano decidendo il risultato. Dragowski però è esploso definitivamente a fine gara, quando si è preso un po’ con tutti sfuggendo con forza ai tentativi di trattenerlo di compagni e avversari. In particolare c’è una foto che mostra il portiere furibondo tentare di liberarsi dal placcaggio di Strakosha e Marangon. Neanche il tempo di guardarla e il paragone ci è venuto subito spontaneo, così che abbiamo realizzato un meme sulla nostra pagina Instagram sostituendo la faccia di Dragowski con quella di Vittorio Sgarbi, ormai iconica in queste settimane. Un modo per riderci su, dato che per tutto il resto ci sarebbe solo da piangere…

