FOTO – E c’è chi si allena anche durante la domenica libera

Vincenzo Italiano ha concesso un giorno libero ai suoi ragazzi dopo l’amichevole giocata ieri dalla Fiorentina al Franchi contro il Seravezza. C’è chi però ha deciso di allenarsi anche di domenica, quando al Centro Sportivo Davide Astori non c’era nessuno.

E’ stato Igor a documentare il suo allenamento in solitaria sui social network, mostrando la palestra del CS deserta, oltre al parcheggio dell’impianto sportivo vuoto se non per alcune macchine degli addetti ai lavori. Il brasiliano ieri non aveva preso parte al test amichevole per allenarsi insieme ad alcuni compagni al centro sportivo.