FOTO: E la Fiorentina rifà il look al suo spogliatoio

Un restyling non si nega a niente e nessuno ormai ed è quanto accaduto anche allo spogliatoio della Fiorentina, che oggi si presenta in veste nuova dal punto di vista dell’arredamento e dell’organizzazione degli spazi che ospiteranno i calciatori di Vincenzo Italiano. Tutto pronto per l’arrivo della squadra e la società viola presenta così la sua “dressing room”: