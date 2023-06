FOTO e VIDEO FN: Ecco il parcheggio per i tifosi della Fiorentina al Viola Park. Come cambierà la zona

Il prossimo 12 luglio, data fissata per il ritiro della Fiorentina, sarà il “battesimo del fuoco” per il Viola Park di Bagno a Ripoli. In questi giorni si sta lavorando alacremente all’accesso su via Pian di Ripoli. Il centro sportivo non sarà ultimato per l’inizio del ritiro, ma saranno pronti campi di gioco, attrezzature e alloggi per la prima squadra.

Ancora da iniziare, invece, i lavori per il parcheggio scambiatore al capolinea della tramvia (370 posti) destinato a servire anche il Viola Park. Il Comune di Firenze ha completato la procedura di esproprio dei terreni, ma il via alle ruspe è ancora lontano.

Per fronteggiare il prevedibile afflusso di tifosi viola, curiosi di vedere all’opera la squadra per la prossima stagione e, forse ancor più, il nuovo centro sportivo, il Comune di Bagno a Ripoli ha destinato un’area, in via Granacci, per la sosta delle auto. Si tratta di una destinazione provvisoria perché su quei terreni dovrà nascere il capolinea della tramvia da Firenze.

Nel frattempo si pensa di riuscire ad ospitare 150/200 auto in modo da evitare l’intasamento dei parcheggi della zona per i mesi estivi. Poi si conta di usare come area di sosta, seppur con sistemazione provvisoria, quella destinata a diventare il vero e proprio parcheggio per la tranvia.

Il Comune di Bagno a Ripoli ha, però, deciso che l’allestimento dell’area temporanea di sosta dovrà essere praticamente a costo zero. Per cui si sta provvedendo ad una sistemazione minimale, con il taglio dell’erba e nastri da cantiere per segnalare entrata e uscita. In caso di pioggia il rischio che qualche veicolo possa restare impantanato c’è. Sconsigliabili, per le signore, scarpe col tacco alto.