Sono terminate le visite mediche di Nicolas Gonzalez, arrivato in mattinata a Firenze. L’argentino – ricordiamolo – è diventato l’acquisto più oneroso della storia della Fiorentina (ventitré milioni di euro più quattro di bonus). Adesso, per lui una settimana di quarantena in cui potrà percorrere soltanto il tragitto casa-centro sportivo.

Ecco la foto e il video realizzati da Fiorentinanews.com: