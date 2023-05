Allenamento mattutino per il Basilea che ha fatto una sorta di rifinitura in vista del match contro la Fiorentina di stasera. La seduta di allenamento si è svolta sul campo del Firenze Sud in zona parco dell’Anconella, con terreno di gioco in sintetico recentemente rifatto.

Pochi minuti in campo per gli svizzeri, passati lontano da occhi indiscreti…o quasi!