FOTO e VIDEO FN – La Fan Zone di Výstaviště ricca di tifosi viola: birra e trdelník in quel di Praga

Praga si è colorata di viola in queste ore, ricoperta di tifosi della Fiorentina, oltre ovviamente anche ai tantissimi del West Ham. In città è stata allestita una Fan Zone per far riunire i supporter, farli mangiare e soprattutto bere. Dal trdelník, il dolce tipico ceco, all’immancabile birra, che sta scorrendo a fiumi già dalle prime ore del mattino.

Nella zona per i fan di Výstaviště, adibita per ospitare i tifosi che non hanno il biglietto per entrare all’Eden Arena, è stato organizzato pure un dj set per allietare il pranzo dei supporter gigliati. Di seguito foto e video realizzate direttamente dal nostro inviato di FiorentinaNews.com: