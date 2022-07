FOTO E VIDEO FN – Visite mediche anche per Gollini. La Fiorentina accoglie il suo nuovo portiere

Dopo Luka Jovic, un altro arrivo importante in casa Fiorentina. Proprio in questi minuti Pierluigi Gollini ha raggiunto la clinica “Fanfani” per sottoporsi alle consuete visite mediche. Successivamente il nuovo portiere viola firmerà il contratto e sarà pronto per unirsi alla squadra in direzione Moena.

Gollini arriva dall’Atalanta in prestito oneroso con diritto di riscatto. Un portiere abituato a giocare con i piedi e con la difesa alta, scelto appositamente da Italiano per affidargli le chiavi della porta della Fiorentina.

Ecco foto e video realizzati da Fiorentinanews.com: