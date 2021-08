FOTO E VIDEO: L’accoglienza di Marina di Gioiosa Ionica per Commisso: “Benvenuto Presidente, orgogliosi di te”

Attesa festosa a Marina di Gioiosa Ionica per il presidente della Fiorentina Rocco Commisso, originario del paese calabrese. ll paese accoglie il patron viola con grande affetto, come si può vedere dal video sotto. Queste le parole di un Commisso visibilmente emozionato: “Bello vedere tutti i paesani, sono molto contento. Sono stanco, ieri ero a New York ed ora sono qui”.

