FOTO – Ecco le nuove maglie da allenamento e pre-gara della Fiorentina. Con il giallo che la fa da protagonista

Dopo aver presentato qualche settimana fa la nuova prima maglia della prossima stagione 2023/24, la Fiorentina è pronta a svelare al pubblico anche le altre magliette che accompagneranno la squadra sul campo. Di seguito, vi proponiamo le maglie che i giocatori viola useranno per gli allenamenti. Viola e giallo si uniscono per una combo cromatica che non si vedeva da un po’ di tempo in casa gigliata.

La prima da sinistra dovrebbe essere utilizzata dai calciatori di movimento, la seconda dai portieri e l’ultima, quella verde, dallo staff. Inoltre, è stata pensata una maglietta mimetica per il pre-gara, come potete osservare nella seconda foto a seguire.

Infine, come si può notare nel primo scatto, sono state realizzate anche delle felpe con le stesse cromaticità delle magliette da allenamento. E voi, cosa ne pensate di queste nuove maglie?