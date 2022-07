MOENA – Si cominciano a spengere le luci su questo ritiro di Moena 2022. Dopo l’amichevole contro la Triestina e il saluto ai tifosi gigliati, il gruppo della Fiorentina si è riunito a cena al Viola Village prima del rientro a Firenze. In programma per questa sera il ritorno alla base dei calciatori. Dopo di che, il gruppo avrà due giorni di riposo concessi da Mister Italiano per poi ritrovarsi prima della tournée in Austria.

Queste le foto della cena scattate da Fiorentinanews.com: