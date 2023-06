FOTO FN: Eccoli i maxi schermi del Franchi… molto ‘schiacciati’ verso la Curva Fiesole

Stava per diventare un caso ma alla fine l’iter per l’installazione dei maxi schermi dentro lo Stadio Franchi per la visione di Fiorentina-West Ham è arrivato a compimento. Saranno 3 dunque i tabelloni luminosi che trasmetteranno da Praga la finale di Conference, con l’aggiunta dello schermo già montato sopra la Ferrovia. La particolarità è che tutti e 3 i maxi-schermi sono stati inseriti molto vicino alla Curva Fiesole, uno voltato verso proprio verso la curva, gli altri due verso Tribuna e Maratona. Come si può vedere da questa immagine in anteprima: