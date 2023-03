Proprio poco fa, la Fiorentina (quasi) al completo ha raggiunto l’aeroporto di Peretola per volare in Turchia, dove giovedì affronterà il Sivasspor per il ritorno degli ottavi di finale di Conference League.

Assente Luka Jovic dal gruppo squadra. L’attaccante serbo era a Madrid per questioni burocratiche non rimandabili, e raggiungerà la compagine viola in Turchia nella giornata di domani.