FOTO FN – Firenze si prepara a “ospitare” il trofeo ufficiale della Conference League

Trophy is coming to town, parafrasando un celebre brano natalizio. Eh sì, perché settimana prossima la coppa della Conference League, competizione che vede la Fiorentina a un passo dalla semifinale, farà tappa a Firenze. Precisamente martedì 18 e mercoledì 19, presso il negozio Sky in Via Panzani 14/R.

Come si può vedere nella foto realizzata da Fiorentinanews.com, la vetrina del punto vendita è già allestita per l’occasione. Al momento la teca è vuota e coperta da un telo rosso, ma martedì apparirà al suo interno il trofeo e chi vorrà potrà fotografarlo o farsi un selfie. Nella speranza che alla Coppa della Conference League piaccia Firenze e decida di rimanerci.