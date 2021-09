FOTO FN: “Grazie Rocco”, così Bagno a Ripoli accoglie Commisso

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, è presente a Bagno a Ripoli per l’inaugurazione del nuovo centro sportivo “dei Ponti” del comune fiorentino. Il numero uno viola è stato accolto da uno striscione, esposto da un tifoso della Viola dal balcone di casa, che recita “Grazie Rocco”. Il riferimento non può che essere all’investimento fatto da Commisso per la costruzione del Viola Park, che sorgerà all’interno del comune di Bagno a Ripoli.

Ecco la foto realizzata da Fiorentinanews.com: