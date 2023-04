FOTO FN: Il trofeo della Conference League fa tappa a Firenze

Il trofeo che verrà consegnato al termine della Conference League fa tappa a Firenze. Oggi e domani sarà possibile vederlo (e fotografarlo) nel negozio Sky in Via Panzani 14, in pieno centro cittadino.

La Fiorentina è ancora in corsa per la conquista della coppa, essendo impegnata nei quarti di finale e avendo un piede e mezzo in semifinale dopo la vittoria per 4-1 ottenuta in casa del Lech Poznan.