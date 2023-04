FOTO FN: L’esultanza alla Lukaku di Kouame. E’ il simbolo della lotta al razzismo

Il primo gol della Fiorentina contro il Monza lo ha realizzato Christian Koaume, con un perfetto colpo di testa su azione d’angolo.

Subito dopo aver realizzato questa rete, il giocatore viola ha deciso di ripetere il gesto d’esultanza già fatto dal centravanti dell’Inter, Romelu Lukaku. Gesto che è diventato anche il simbolo della lotta al razzismo, specialmente da dopo Juventus-Inter in Coppa Italia.

Oggi Kouame, pochi giorni fa Ceesay del Lecce e prima ancora la formazione Under 16 dell’Anderlecht in Belgio si è schierata in posa con una mano alla fronte e l’altra sulla bocca.