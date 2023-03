FOTO FN – Lo striscione dei tifosi del Sivasspor: “Grazie per il sostegno, Italia”

“Grazie per la solidarietà e il sostegno, Italia”. Recitava così lo striscione esposto dai tifosi del Sivasspor presenti ieri sera allo stadio Franchi.

La partita di Conference League contro la Fiorentina è stata l’occasione per mandare un messaggio di gratitudine nei confronti del nostro Paese, che ha messo in piedi diverse iniziative per supportare le migliaia di persone colpite dal terribile terremoto di qualche settimana fa.