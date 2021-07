MOENA – L’allenamento dei giocatori Fiorentina è terminato, ma sul campo del Cesare Benatti sta andando in scena una curiosa partitella in famiglia. Da una parte Vincenzo Italiano e il suo staff, dall’altra parte coloro che lavorano all’interno della società viola. Un ulteriore modo per fare gruppo e cercare la miglior intesa possibile tra tutte le componenti interne alla Fiorentina.

