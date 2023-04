FOTO FN: Spettacolare coreografia della Fiesole prima di Fiorentina-Cremonese

Spettacolare davvero la coreografia organizzata dai tifosi viola e andata in scena prima di Fiorentina-Cremonese, in particolare quello che ci ha mostrato la Curva Fiesole piena e stracolma per l’occasione.

Il tutto accompagnato da un messaggio: “Per l’orgoglio di Firenze riportiamola a casa”. L’invito più che esplicito rivolto alla squadra è quello di provare a vincere questa Coppa Italia che è arrivata alle sue fasi finali.