FOTO FN: Toci ed il procuratore incontrano la dirigenza viola al Centro Sportivo Astori. I progetti per il futuro dell’attaccante albanese

Leader tecnico e carismatico della Fiorentina Primavera, Eljon Toci, classe 2003, oggi ha incontrato la dirigenza viola al Centro Sportivo Astori assieme al procuratore Dario Ristori. Toci fa parte dell’agenzia CAA Base LTD, che gestisce giocatori di livello assoluto come Son, Coman, Richarlison, Bremer, Varane e non solo. Il giocatore albanese ha rinnovato la scorsa estate il proprio contratto fino al 2025, e sta giocando da fuori quota in Primavera. Il giocatore ex Sudtirol ha totalizzato finora 21 gol in due stagioni stabili di Primavera dopo una prima annata sotto età, a cui ha aggiunto 14 assist.

Il calciatore sta programmando il proprio futuro assieme ai dirigenti della Fiorentina, consapevole del fatto che l’anno prossimo dovrà necessariamente fare il proprio ingresso nel mondo del professionismo. Da capire se il calciatore si muoverà in prestito in Italia o all’estero, o se possa esserci spazio per lui nella rosa della prima squadra. Toci ha debuttato giovanissimo in Serie C, prima di passare in viola ormai quasi 4 anni fa. Adesso per il centravanti arriva il momento di pensare al futuro e nei prossimi mesi si capiranno le intenzioni della Fiorentina nei suoi confronti.