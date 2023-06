FOTO FN: Tra campi finiti e cantieri ancora aperti, come si presenta il Viola Park a pochi giorni dal ritiro della Fiorentina

Mancano poco all’inizio del ritiro della Fiorentina, fissato ufficialmente per il 12 luglio. E il Viola Park in queste pochi giorni che mancano all’appuntamento è un mix di aree in cui i lavori sono arrivati al termine e di cantieri ancora aperti.

Per la metà del prossimo mese non sarà di certo ultimato, ma la squadra di Italiano avrà tutto per poter soggiornare e allenarsi al meglio. Se vogliamo quello sarà anche una sorta di collaudo generale per l’impianto tirato su nel comune di Bagno a Ripoli dal proprietario del club, Rocco Commisso, e costato circa 110 milioni di euro.