FOTO: I vertici del calcio italiano in visita al Viola Park. Presente anche Commisso

E’ in corso in questi minuti la visita dei vertici del calcio italiano al Viola Park di Bagno Ripoli. Al nuovo centro sportivo della Fiorentina, che dovrebbe essere pronto tra dodici mesi, sono presenti il numero uno della FIGC, Gabriele Gravina, e quello della Lega Serie A, Paolo Dal Pino. A fare gli onori di casa ci sono il presidente della Fiorentina Rocco Commisso e il direttore generale Joe Barone. Nei prossimi giorni è previsto un altro incontro tra le parti, questa volta per discutere dei temi importanti del calcio italiano.

Ecco il tweet pubblicato dalla Fiorentina: