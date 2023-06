FOTO: Ikone vola in Turchia…per farsi trapiantare i capelli

Viaggio in Turchia per l’attaccante della Fiorentina, Jonathan Ikone. Il francese si è recato nelle ultime ore ad Istanbul ma non per visitare la città, bensì per sottoporsi ad un trapianto di capelli.

L’ex Lille si è fatto assistere dal dottor Emrah Cinik che è uno dei più famosi in questo campo e che ha una clinica specializzata nella megalopoli turca.