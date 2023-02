FOTO – Il bel gesto del Braga dopo il terremoto in Turchia. Stasera in campo con uno sponsor speciale

Sulle maglie che il Braga indosserà stasera per la gara di Conference League contro la Fiorentina non ci sarà il classico sponsor moosh, bensì il simbolo della Croce Rossa portoghese, impegnata in Turchia e Siria nelle zone colpite dal gravissimo terremoto che ha devastato diverse città e portato via con sé tante vittime.

Un bel gesto su una maglia speciale, che il club portoghese ha voluto condividere sui propri profili social: