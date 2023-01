FOTO – Il cordoglio della Fiorentina per Gianluca Vialli

Anche la Fiorentina ha voluto ricordare Gianluca Vialli, che ci ha lasciato questa mattina a 58 anni dopo una lunga malattia. Sui profili social della società gigliata una sua foto con la maglia della Nazionale italiana, con la quale ha collezionato 59 presenze, e la descrizione: “La Fiorentina è vicina alla famiglia di Gianluca Vialli, che ci ha lasciati”.

Fiorentina is close to the family of Gianluca Vialli, who passed away.

RIP. pic.twitter.com/h128aZqKBA

