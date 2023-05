FOTO: Il figlio festeggia, il babbo si consola, la cena assieme dei Sottil

Una buona pizza per festeggiare la vittoria, ma anche per consolarsi di una sconfitta. Ieri, l’attaccante della Fiorentina Riccardo Sottil ha scelto la Tommasina, a Capannuccia, per celebrare la vittoria di domenica contro l’Udinese, allenata da suo padre Andrea, che lo accompagnava e con la pizza si è consolato.

Insieme ai due c’erano il portiere Michele Cerofolini, che ha mantenuto la porta viola ben chiusa, il centrocampista Gaetano Castrovilli e Marco Turati, che fa parte dello staff che supporta l’allenatore Vincenzo Italiano.

Sottil è particolarmente legato al locale di Capannuccia di Gianni e Paolo Saccomanno; vi capita spesso per gustare la schiacciatina alla quale addirittura dedicò il gol contro l’Inter nel settembre del 2021.