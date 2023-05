FOTO – Il tenerissimo scatto di tre piccoli tifosi viola sotto il glicine più famoso di Firenze

Per celebrare l’amicizia, quest’anno Villa Bardini ha deciso di istituire un contest fotografico nel quale proporre i migliori scatti sotto al glicine sbocciato in questa primavera. Tra le foto finaliste selezionate, ce n’è una che unisce il viola della pianta in fiore al colore che contraddistingue la Fiorentina.

Come si può notare dallo scatto sopra riportato, in finale ci è arrivata una bellissima immagine che ritrae tre piccoli tifosi viola che posano sotto al glicine di Villa Bardini. Due maschietti, un Matteo e un Callejon, e una femminuccia con la maglia dell’ex Simeone. Quale miglior modo per rappresentare l’amicizia?