FOTO – Inglesi per nulla scaramantici: già pronto il pullman da ‘Winners’ per il West Ham

Scaramanzia? Cosa sconosciuta in Inghilterra. E’ stato scovato infatti il West Ham, che in vista della finale di questa sera contro la Fiorentina, ha già pronto il bus per celebrare la vittoria della Conference League.

Gli inglesi sembrano non credere alle “gufate” e per questo hanno già fatto allestire un pullman per girare a Londra in caso di successo contro la Fiorentina. Meglio così, si potrebbe dire. Che si sentano già vincitori prima di iniziare, così poi una volta in campo… A parte le contro-gufate, ecco uno scatto rubato da TalkSport via Twitter: