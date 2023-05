FOTO – Intanto Kokorin viene premiato come miglior giocatore stagionale a Cipro

Per l’attaccante di proprietà della Fiorentina ma in forza all’Aris Limassol Aleksandr Kokorin, è stata una grande stagione, non ancora conclusa. I suoi 13 gol e 6 assist gli sono valsi un premio importante.

L’Aris Limassol omaggia Kokorin, che ha ricevuto il riconoscimento di miglior giocatore del campionato nella stagione corrente: “La sua è una stagione incredibile: oltre ai gol e agli assist che ci ha portato, i tifosi dell’Aris hanno ricambiato con tanto amore incondizionato”.

Di seguito, la foto: