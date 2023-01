La Fiorentina è tornata in campo questa mattina per preparare la partita contro la Lazio. Non ci sono grosse novità per quanto riguarda i giocatori a disposizione di Italiano, mentre una curiosità la porta Christian Kouamé, che ha deciso di cambiare totalmente taglio di capelli.

Da tempo eravamo abituati a vedere l’ivoriano con le treccine. Oggi al centro sportivo, invece, l’attaccante viola si è presentato con i capelli sciolti, afro.