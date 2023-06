FOTO – Intanto Munteanu saluta il Farul Constanța: “Ho realizzato uno dei miei sogni con la squadra che mi ha cresciuto. Abbiamo fatto qualcosa di storico”

L’attaccante di proprietà della Fiorentina Louis Munteanu è pronto a far ritorno a Firenze e a lasciare la Romania. Al di là del deludente Europeo Under 21 giocato in casa, conclusosi con un’uscita ai gironi, il classe 2002 ha realizzato 10 gol in Superliga, contribuendo alla vittoria del campionato del suo Farul Constanța.

Ecco le parole di ringraziamento di Munteanu, pubblicate su Instagram: “Grazie alla città, allo staff e ai giocatori per tutto quello che abbiamo fatto insieme. Nessuno ha creduto in noi e insieme abbiamo realizzato qualcosa di storico. Insieme siamo riusciti a realizzare uno dei miei sogni con la squadra che mi ha cresciuto da piccolo! Sarò sempre con voi”.