FOTO – Joaquín si presenta all’allenamento con tanto di bombola d’ossigeno e stampella: “Vediamo se mi rinnovano, io sto benissimo”

Ammirato in campo per le sue giocate e fuori dal rettangolo verde per i suoi scherzi. L’ex Fiorentina Joaquín non ha alcuna intenzione di smettere di giocare alla bellezza di 41 anni suonati. E questa mattina, il calciatore spagnolo si è presentato all’allenamento del suo Betis Siviglia con un’attrezzature particolare.

Come si può notare dalla foto sotto riportata (da Instagram) il giocatore andaluso è arrivato con una bombola di ossigeno e una stampella, scherzando sulla sua età: “Vediamo se mi rinnovano, io sto benissimo“. Il suo contratto scade infatti il prossimo giugno e l’accordo con la società per il rinnovo non c’è ancora stato.