FOTO: Jovic e il ricordo indelebile della serata di Praga. L’attaccante e le sue condizioni post operazione

La serata di Praga rimarrà indelebile per l’attaccante della Fiorentina, Luka Jovic. E questo non solo per la sconfitta della sua squadra ma anche per le conseguenze riportate.

Il serbo si è fratturato il naso, in occasione del gol che purtroppo gli è stato annullato per fuorigioco alla fine del primo tempo. Un colpo che lo ha messo KO e lo ha costretto ad uscire all’intervallo.

La sua compagna Sofija lo ha immortalato facendo vedere bene quali sono le sue condizioni attuali, appena dopo essersi operato.