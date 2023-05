FOTO: Kokorin e una nottata in compagnia…dei trofei vinti a Cipro

Tutt’e tre nello stesso letto. L’attaccante prestato dalla Fiorentina all’Aris Limassol, Aleksandr Kokorin, ha passato la nottata assieme…ai due trofei vinti a Cipro. Parliamo della coppa per la vittoria in campionato della sua squadra e di quella per essere stato nominato MVP della stagione che si è appena conclusa.

Kokorin si è fatto ritrarre in ‘dolce compagnia’ in una foto che poi ha deciso di pubblicare sui propri social.