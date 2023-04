FOTO: Krastev come Torreira: L’Inter fa partire i denti ai giocatori della Fiorentina

In principio toccò a Lucas Torreira perdere un dente in Inter-Fiorentina di Serie A. Stavolta invece a ritrovarsi con un dente spezzato al termine del match contro i nerazzurri è Dimo Krastev, uno dei punti di forza della Primavera viola.

E’ stato lo stesso giocatore bulgaro a mostrare com’è ridotta la sua bocca al termine della gara vittoriosa giocata ieri dalla squadra allenata da Aquilani. Anche con lui è stato un incisivo a farne le spese anche se non è venuto via del tutto come successo all’ex centrocampista gigliato.