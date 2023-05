FOTO – La Curva Fiesole carica l’ambiente viola e invita tutti al Franchi per l’allenamento a porte aperte

Nella serata di ieri sera, la Curva Fiesole ha pubblicato una foto sui propri canali social con la quale si invitano tutti i tifosi viola all’allenamento a porte aperte di lunedì sera della Fiorentina in vista della finale di Coppa Italia contro l’Inter. La società viola ha organizzato per lunedì alle 19:00 una seduta aperta a tutti i tifosi al Franchi per sfruttare l’entusiasmo dell’ambiente dopo la conquista dell’ultimo atto di Conference League.

Questo il mini comunicato della curva viola: “In vista della finale di Coppa Italia di mercoledì, la Curva Fiesole invita tutta la tifoseria a partecipare agli allenamenti a porte aperte, previsti per lunedì allo stadio alle ore 19:00. Carichiamo la squadra e portiamo la coppa a Firenze!”