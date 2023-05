FOTO – La Fiesole invita tutti a colorare il Franchi: ecco l’iniziativa della Curva per il Basilea

“Coloriamo lo stadio“. È questo il nome dell’iniziativa della Curva Fiesole della Fiorentina per riempire il Franchi di viola domani sera. Attraverso un comunicato, il tifo organizzato ha ricordato che in occasione della sfida al Basilea, in tutti i settori dello stadio, sarà possibile acquistare una bandierina al costo minimo di 5€. Il ricavato sarà poi utilizzato per la coreografia che verrà allestita all’Olimpico alla finale di Coppa Italia.

La Fiesole, inoltre, prega i tifosi di arrivare in anticipo allo stadio domani per preparare al meglio la scenografia. Tutti insieme, allora: urliamolo a gran voce, Forza Fiorentina! Nonostante tutto, nonostante anche la probabile pioggia…