FOTO – La Fiorentina è atterrata a Sivas

Come riporta il portale tahminhaber.com, la Fiorentina è atterrata da pochi minuti all’aeroporto di Sivas, dopo essere partita nel primo pomeriggio da Peretola. Il gruppo è arrivato all’aeroporto Nuri Demirağ con un aereo privato e viaggerà adesso in autobus fino all’hotel dove soggiornerà per i prossimi giorni.

La squadra di Italiano completerà la preparazione per la partita contro il Sivasspor con un allenamento allo stadio Sivas 4 Eylül domani.