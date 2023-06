FOTO: La meravigliosa risposta ironica via striscione dei tifosi della Fiorentina a quelli del Pisa

Nel corso del fine settimana alcuni tifosi del Pisa, a mo’ di sfottò, hanno affisso sulla Firenze Mare uno striscione ‘dedicato’ ai sostenitori della Fiorentina che recitava così: “Benvenuti al mare campioni” con la data della finale di Conference League persa a Praga.

Pronta e molto ironica è già arrivata la risposta da parte degli ultras gigliati che, sulla Fi-Pi-Li che porta verso il Tirreno, all’altezza dell’uscita di Lavoria, hanno appeso un altro lenzuolo: “Hai sbagliato cavalcavia noi si passa da Lavoria”.

In effetti i fiorentini, per andare al mare, non prendono la direzione Pisa, ma escono lì per poi andare verso Rosignano, Cecina, Castiglioncello e altre località limitrofe tutte in provincia di Livorno.