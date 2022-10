FOTO: La squadra dirigenziale al completo a gustarsi l’antipasto di Fiorentina-Inter

In campo in questi minuti contro l’Inter, la Fiorentina Primavera è alla ricerca della vittoria, che manca da due giornate. E a gustarsi l’antipasto del match di stasera, sempre con i nerazzurri, al “Torrini” di Sesto Fiorentino c’è la squadra dirigenziale viola al completo: dal ds Pradè ed il responsabile del settore giovanile Angeloni, al dg Barone e anche il presidente Rocco Commisso, in compagnia della moglie Catherine.