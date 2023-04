FOTO – L’Atalanta si prepara alla partita contro la Fiorentina. Rifinitura al Bartolozzi di Scandicci

L’Atalanta di Gian Piero Gasperini questa mattina è stata ospite dell’FC Scandicci per la rifinitura in vista della partita di questa sera contro la Fiorentina. La stessa società di Firenze ha commentato sui propri profili social la presenza dei nerazzurri al Bartolozzi:

“Graditissima visita questa mattina al Bartolozzi, dove lo Scandicci ha ospitato l’Atalanta di mister Gasperini nel giorno della sfida contro la Fiorentina al Franchi!

I nerazzurri hanno svolto sul campo l’ultimo allenamento prima della partita contro i viola di stasera. Ad accogliere l’Atalanta la Vicepresidente Simona Ciagli e il Direttore Generale Claudio Davitti. La società nerazzurra ha anche offerto in regalo alla famiglia del presidente Fabio Rorandelli una maglia autografata di Rasmus Hojlund, talento danese del club bergamasco.

La società dello Scandicci ringrazia l’Atalanta per la cordialità e in particolare mister Gian Piero Gasperini per la disponibilità: il tecnico nerazzurro si è infatti intrattenuto a colloquio con i nostri dirigenti informandosi sul progetto e sulla realtà Blues”