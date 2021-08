FOTO – Lirola è già a Marsiglia: primi scatti con i tifosi francesi

Pol Lirola è arrivato circa un’ora fa a Marsiglia e nelle prossime ore effettuerà le visite mediche di rito propedeutiche alla firma del nuovo contratto con l’OM. Dopo aver trascorso un’estate in attesa del via libera della Fiorentina, questa mattina ha detto definitivamente addio a Firenze per partire direzione Francia. Ad accoglierlo i tifosi dell’Olympique Marsiglia, che si sono scattati le prime foto in compagnia di Lirola.

