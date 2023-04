FOTO: Lo spettacolare INEA Stadion che ospiterà la prossima partita della Fiorentina in Conference League

La Fiorentina giocherà giovedì prossimo a Poznan la gara di andata dei quarti di finale della Conference League contro il Lech.

La partita si disputerà allo Stadio municipale (in polacco Stadion Miejski), noto per ragioni di sponsorizzazione come INEA Stadion.

Costruito in vista degli Europei del 2012, assegnati a Polonia e Ucraina, e inaugurato nel 2010, questo impianto può ospitare 43269 persone, ovviamente tutti i posti sono a sedere e coperti. Di concezione moderna, con un impianto di luci a led all’esterno, in grado di creare spettacolari giochi colorati, è costato 178 milioni di euro.