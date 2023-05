FOTO – Lunghe code alla biglietteria della Fiorentina: il motivo

Si sono formate lunghe code al Viola Point in Via dei Sette Santi 28r all’angolo con Via Duprè, con tanti tifosi della Fiorentina che si sono messi in attesa di poter accedere alla biglietteria. I motivi sono molteplici: in tanti vorrebbero avere il biglietto cartaceo della finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Inter, ma al momento la vendita è aperta (dalle 14) solo ai possessori del pack “Una poltrona per due… Coppe”. Altri sono presenti per rinnovare la propria InViola card.

Molte di queste scadono a maggio, ma la Fiorentina ha prorogato la scadenza a fine mese, dunque non servirà rinnovarla per le partite di questo mese. Altri sono presenti per l’inizio della libera vendita (iniziata alle 15) dei tagliandi per Fiorentina-Basilea, semifinale di Conference League in programma giovedì. Un incrocio di vendite che ha generato code importanti al Viola Point. Il clima di attesa cresce a Firenze.

Informazione aggiuntiva: la Fiorentina ha fatto una promozione in base a cui, chi andrà a rinnovare contemporaneamente abbonamento e tessera del tfoso il prossimo anno, non pagherà il rinnovo della tessera, che attualmente costa 10 euro.