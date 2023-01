FOTO – Maleh è arrivato a Lecce. In giornata visite mediche e firma

Passo dopo passo, verso l’ufficialità (che arriverà in giornata). Youssef Maleh saluta la Fiorentina e sceglie il Lecce per il proseguo della propria carriera. L’affare è in dirittura d’arrivo, manca soltanto l’annuncio: prestito oneroso con obbligo di riscatto da parte dei salentini in caso di salvezza.

Intanto, poco fa, Maleh è arrivato a Lecce per concludere le pratiche e per svolgere le visite mediche, che si terranno nel pomeriggio insieme alla firma del nuovo contratto. Al suo arrivo in aeroporto, ecco subito una sciarpa giallorossa al collo.

Ecco la foto dell’arrivo di Maleh a Lecce, raccolta e pubblicata da Tuttomercatoweb.com: