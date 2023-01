Come riporta tuttomervatoweb.com, Youssef Maleh ha iniziato le visite mediche con il Lecce. Il centrocampista della Fiorentina, che questa mattina era arrivato in Puglia, si sta dividendo tra lo Studio Radiologico Quarta Colosso di Lecce e il Centro BioLab di Cutrofiano per ultimare i test fisici.

A breve, dunque, dovrebbe arrivare anche l’ufficialità dell’operazione, che vedrà l’italo-marocchino lasciare la società viola in prestito con obbligo di riscatto condizionato.