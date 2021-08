FOTO: Mario Gomez passa dall’altra parte della telecamera

Niente più scarpini e spogliatoi, l’ex centravanti della Fiorentina, Mario Gomez, è rimasto nel mondo del calcio, ma dall’altra parte della telecamera.

L’ex attaccante viola si è messo a fare il commentatore tecnico della Champions League per Amazon Prime Video. Debutto ieri sera nel Principato di Monaco dove è andato in scena il match, valido per i preliminari della competizione, tra Monaco e Shakhtar Donetsk.

Per la cronaca, la squadra allenata da De Zerbi, si è imposta in trasferta per 1-0, grazie alla rete segnata da Pedro Victor Delmino da Silva al 19′.