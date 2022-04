FOTO, Nico Gonzalez accende ancora il legame tra Italia e Argentina: “Vogliono che lo vinciamo noi il Mondiale”

Dopo le parole delle ore scorse da parte di Nico Gonzalez, il legame tra Italia e Argentina sembra essersi rafforzato a livello calcistico, soprattutto nell’ottica dei prossimi Mondiali in Qatar, a novembre e dicembre. Gli azzurri non ci saranno ma l’esterno viola ha garantito per un vasto tifo per l’Albiceleste, tradizionale per altro a Firenze con i tanti argentini di livello passati in riva all’Arno. Da qui il post del portale TNT Sports Argentina:

Hermanos italianos 🇦🇷 🤜🤛 🇮🇹 pic.twitter.com/pPIwhjzzVy — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) April 8, 2022