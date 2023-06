FOTO – Nico Gonzalez non si ferma nemmeno in vacanza. L’attaccante della Fiorentina in campo per una partita di beneficenza

Quella contro l’Indonesia con la sua Argentina è stata l’ultima partita di una lunga stagione per Nico Gonzalez, attaccante della Fiorentina che in questi giorni sta trascorrendo le sue vacanze proprio in patria in Sudamerica. Vacanze, ma sempre con il pallone tra i piedi…

Ieri sera, infatti, l’esterno viola ha partecipato a una partita di beneficienza di calcio a 5 tra Juntos Vamos Por Mas e la Fondazione Argentinos Juniors, allo stadio Microestadio La Paternal dell’Argentinos Junior, squadra in cui Nico è cresciuto nelle giovanili prima di arrivare in prima squadra.